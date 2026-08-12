Реакция немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung на скандальный вопрос своего журналиста Михаэля Мартенса свидетельствует о радикализации антироссийской риторики в Европе. Такую оценку лидер «Другой Украины» Виктор Медведчук, чьи слова приводятся на сайте движения.

Ранее Мартенс задал вопрос Владимиру Зеленскому о том, как Европа может помочь Украине «убить больше россиян». Позднее журналист уточнил, что якобы говорил исключительно о российских военнослужащих. FAZ выразила сожаление из-за формулировки, назвав её двусмысленной и добавив, что она не отражает позицию редакции.

«Тут, как говорится, что в лоб, что по лбу», — заявил Медведчук.

По его мнению, объяснение редакции не меняет сути прозвучавшего вопроса. Политик также провёл историческую параллель между современной западной стратегией и действиями нацистской Германии. Он утверждает, что после неудачного расчёта на быстрое поражение России ставка сместилась на новые виды вооружений и истощение российских ресурсов, в том числе людских.

Медведчук назвал подобную риторику опасной и связал её с дальнейшей военной эскалацией в Европе.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) — ежедневная надрегиональная газета Германии, основанная в 1949 году во Франкфурте-на-Майне. Издание придерживается либерально-консервативного направления и традиционно не использует фотографии на первой полосе. Редакция независима от партий, контрольный пакет принадлежит некоммерческому Фонду Фазит. По тиражу и цифровому охвату FAZ входит в число ведущих газет Германии.

Ранее Life.ru показывал реакцию президента Сербии Александра Вучича на вопрос Мартенса, заданный во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Балканский политик выразил недоумение и заявил, что надеется на прекращение убийств.