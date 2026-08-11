Петицию против журналиста FAZ, спросившего об убийстве русских, заблокировали

Платформа для сбора подписей Change.org временно приостановила доступ к петиции, призывающей уволить журналиста немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. При попытке открыть страницу пользователи видят уведомление о том, что материал проверяется на соответствие правилам сообщества, и после проверки будет принято решение о его дальнейшей доступности.

Инициатива, начатая немецкими гражданами, успела собрать несколько тысяч подписей. Её авторы заявляют, что Мартенс «перешёл границы журналистской беспристрастности», и призывают руководство FAZ дистанцироваться от его высказываний, а также применить дисциплинарные меры. По мнению активистов, слова журналиста наносят ущерб репутации всей профессии, что делает кадровые решения неизбежными.

Поводом для скандала послужил вопрос, который Мартенс задал 8 августа на совместной пресс-конференции главаря киевского руководства Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде. Журналист поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Позже редакция FAZ выразила сожаление в связи с «неоднозначно сформулированным» вопросом, подчеркнув, что озвученная позиция не отражает редакционную линию газеты. Немецкий политик Севим Дагделен, со своей стороны, сравнила формулировку журналиста с военной целью вермахта и СС.