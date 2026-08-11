Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 00:23

Петицию против журналиста FAZ, спросившего об убийстве русских, заблокировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Платформа для сбора подписей Change.org временно приостановила доступ к петиции, призывающей уволить журналиста немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. При попытке открыть страницу пользователи видят уведомление о том, что материал проверяется на соответствие правилам сообщества, и после проверки будет принято решение о его дальнейшей доступности.

Инициатива, начатая немецкими гражданами, успела собрать несколько тысяч подписей. Её авторы заявляют, что Мартенс «перешёл границы журналистской беспристрастности», и призывают руководство FAZ дистанцироваться от его высказываний, а также применить дисциплинарные меры. По мнению активистов, слова журналиста наносят ущерб репутации всей профессии, что делает кадровые решения неизбежными.

Вулин призвал выслать журналиста FAZ из Сербии после вопроса об убийстве русских
Вулин призвал выслать журналиста FAZ из Сербии после вопроса об убийстве русских

Поводом для скандала послужил вопрос, который Мартенс задал 8 августа на совместной пресс-конференции главаря киевского руководства Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде. Журналист поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Позже редакция FAZ выразила сожаление в связи с «неоднозначно сформулированным» вопросом, подчеркнув, что озвученная позиция не отражает редакционную линию газеты. Немецкий политик Севим Дагделен, со своей стороны, сравнила формулировку журналиста с военной целью вермахта и СС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar