Вулин призвал выслать журналиста FAZ из Сербии после вопроса об убийстве русских

Бывший вице-премьер Сербии и лидер «Движения социалистов» Александр Вулин призвал выслать из страны корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Поводом стал его вопрос Владимиру Зеленскому о том, как европейцы могут помочь Украине «убить больше русских», уточнив затем, что имеет в виду российских военнослужащих. Заявление Вулина приводит сербский телеканал RTV Pančevo.

По его мнению, при аналогичной формулировке о военнослужащих другой страны журналиста могли бы удалить из зала или уволить. Сербский политик также резко раскритиковал отношение Мартенса к конфликту на Украине.

Вулин заявил, что, если редакция FAZ не расстанется с корреспондентом, того следует немедленно выслать из Сербии «как знак нашего самоуважения». По его словам, сербы понимают, что человек, желающий смерти российскому солдату, способен так же относиться и к сербскому.

Скандальный вопрос прозвучал на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Ранее Life.ru показывал видео с реакцией Вучича на вопрос Мартенса. Сербский лидер тогда заявил, что надеется на прекращение убийств, и напомнил, что уже изложил Зеленскому позицию Белграда по украинскому конфликту.

Слова журналиста вызвали критику и в Германии. Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен сравнила формулировку Мартенса с военными целями вермахта и СС.