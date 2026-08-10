Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен резко отреагировала на вопрос журналиста Михаэля Мартенса о помощи Украине в убийстве русских.

Дагделен назвала такую формулировку показательной.

«Вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель более четко», — написала политик в соцсети X.

Напомним, на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде представитель немецких СМИ спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».