Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 07:18

Дагделен раскритиковала вопрос немецкого журналиста об убийстве русских

Обложка © TACC / IMAGO / Thomas Trutschel

Обложка © TACC / IMAGO / Thomas Trutschel

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен резко отреагировала на вопрос журналиста Михаэля Мартенса о помощи Украине в убийстве русских.

Дагделен назвала такую формулировку показательной.

«Вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель более четко», — написала политик в соцсети X.

Вучич призвал Европу не ждать ослабления России и сосредоточиться на перемирии
Вучич призвал Европу не ждать ослабления России и сосредоточиться на перемирии

Напомним, на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде представитель немецких СМИ спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar