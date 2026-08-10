Дагделен раскритиковала вопрос немецкого журналиста об убийстве русских
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Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен резко отреагировала на вопрос журналиста Михаэля Мартенса о помощи Украине в убийстве русских.
Дагделен назвала такую формулировку показательной.
«Вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель более четко», — написала политик в соцсети X.
Напомним, на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде представитель немецких СМИ спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».
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