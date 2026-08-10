Вучич призвал Европу не ждать ослабления России и сосредоточиться на перемирии

Сербский лидер Александр Вучич высказался против стратегии, направленной на военное истощение России в украинском конфликте. В подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера он призвал европейских партнёров пересмотреть свои подходы и не рассчитывать на значительное ослабление Армии РФ в долгосрочной перспективе.

«Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Я бы не стал ждать определённого момента, когда, как нам представляется, из-за этой войны на Украине Россия станет значительно слабее», — высказался политик.

Сербский президент подчеркнул, что вместо этого необходимо приложить все возможные усилия для достижения перемирия и перехода к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Также ранее Александр Вучич предупредил о риске начала большой войны. Глава государства заявил, что мировые игроки бездействуют, не пытаясь предотвратить катастрофу. Вучич уверен, что ситуация стремительно ухудшается и мир движется к глобальному конфликту. Согласно его прогнозам, в ближайшую пятилетку глобальная политика будет стремиться к суверенизации, при этом мир станет многополярным.