Газета FAZ выразила сожаление после слов своего журналиста об убийстве русских

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выразила сожаление из-за формулировки вопроса своего балканского корреспондента Михаэля Мартенса о российских военных. Позицию редакции озвучила пресс-служба издания.

«Вопрос был сформулирован двусмысленно, о чём мы сожалеем», — говорится в заявлении. В FAZ отдельно подчеркнули, что слова корреспондента не отражают позицию редакции.

После скандала Мартенсу, по данным газеты, начали поступать угрозы. В FAZ заявили, что намерены реагировать на них правовыми мерами.

На пресс-конференция Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». В Германии уже запустили петицию с требованием уволить Михаэля Мартенса. Её авторы призвали руководство FAZ публично дистанцироваться от высказывания корреспондента и принять кадровое решение. А Немецкий политик Севим Дагделен сравнила формулировку журналиста с военной целью вермахта и СС.