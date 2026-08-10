«Вопиющее подстрекательство»: Дипломаты назвали угрозой россиянам вопрос журналиста из ФРГ Зеленскому
Посольство РФ: Вопрос немецкого журналиста Зеленскому — угроза россиянам
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Вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса Владимиру Зеленскому о помощи в «убийстве русских» является подстрекательством к насилию. Об этом заявили РИА «Новости» в посольстве России в Сербии.
Мартенс задал этот вопрос 8 августа на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. В российском диппредставительстве назвали формулировку провокационной и заявили, что она может рассматриваться как призыв к противоправным действиям.
«Адресованный главарю киевского режима Зеленскому вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о «помощи европейцев в убийстве русских» является вопиющим подстрекательством к насилию в отношении российских граждан», — заявили дипломаты.
В посольстве отдельно обратили внимание на то, что вопрос прозвучал в Белграде. По мнению российских представителей, это придаёт произошедшему особый контекст с учётом событий Второй мировой войны и немецкой оккупации Югославии.
Дипломаты также заявили, что подобная риторика представляет угрозу для россиян. Они отметили, что законодательство России, Сербии и Германии предусматривает ответственность за подобные действия.
«Рассчитываем, что действиям Мартенса будет дана соответствующая оценка», — подытожили в российском посольстве.
Ранее в Германии появилась петиция с требованием уволить журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса после его вопроса о возможной помощи в убийстве российских военнослужащих. Автор обращения считает формулировку нарушением журналистской нейтральности и призывает редакцию публично от неё дистанцироваться. Мартенс назвал свой вопрос «необходимым».
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