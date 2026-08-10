Зеленский приехал — Вучичу досталось: В Сербии заговорили о проблемах перед выборами
Сербский депутат заявил об ослаблении позиций Вучича после визита Зеленского
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Позиции президента Сербии Александра Вучича перед ожидаемыми выборами могли ослабнуть после визита Владимира Зеленского в страну. Такое мнение в эфире Первого канала высказал председатель комитета Скупщины по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич.
По словам депутата, приезд украинского лидера негативно сказался на положении Вучича.
«По моему мнению и большинства, он сильно пошатнул свою позицию его приездом, и это может сыграть нехорошую роль для него», — заявил Станоевич.
Он не уточнил, какие именно последствия визита Зеленского могут повлиять на позиции сербского президента перед выборами.
Напомним, на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича немецкий журналист спросил, что Европа может сделать, чтобы помочь Украине убивать больше российских военнослужащих. Вучич выразил слабое недоумение такой формулировкой и заявил, что надеется на прекращение убийств.
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