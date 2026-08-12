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12 августа, 07:48

«Внук нациста»: Захарова разоблачила журналиста FAZ, спросившего про убийство русских

Захарова назвала нацистской провокацией вопрос журналиста FAZ о русских

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вопрос корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о том, как помочь Украине убивать больше русских, был тщательно спланированной провокацией, которая в итоге обернулась против самого журналиста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, произошедшее стало саморазоблачением.

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«Это внук того самого нациста, который был в руководстве, он был одним из помощников того руководства нацистской Германии, а значит, он знал, что делает. А его внук журналист, как гнойник, лопнул на пресс-конференции», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что высказывания об убийстве русских уже звучали на Западе. Однако формулировка Мартенса отражает более широкую проблему отношения части западных элит к России.

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Напомним, вопрос об убийстве русских был задан на пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского. Позже бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин призвал выслать журналиста FAZ из страны. Кроме того, газета FAZ выразила сожаление из-за формулировки своего корреспондента, подчеркнув, что его слова не отражают позицию редакции.

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Борис Эльфанд
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