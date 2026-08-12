Вопрос корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о том, как помочь Украине убивать больше русских, был тщательно спланированной провокацией, которая в итоге обернулась против самого журналиста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, произошедшее стало саморазоблачением.

«Это внук того самого нациста, который был в руководстве, он был одним из помощников того руководства нацистской Германии, а значит, он знал, что делает. А его внук журналист, как гнойник, лопнул на пресс-конференции», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что высказывания об убийстве русских уже звучали на Западе. Однако формулировка Мартенса отражает более широкую проблему отношения части западных элит к России.