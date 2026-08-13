Посольство РФ назвало омерзительными слова немецкого журналиста FAZ о русских
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Посольство России в Германии назвало «омерзительными» высказывания корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об убийстве русских. По мнению дипломатов, такая риторика полностью дискредитирует его как профессионального журналиста.
В российской дипмиссии в ФРГ заявили, что последующие публикации Мартенса в социальных сетях, по их мнению, исключают возможность списать произошедшее на недопонимание. Его высказывания там охарактеризовали как «человеконенавистническую риторику».
Напомним, что 8 августа на пресс-конференции в Белграде корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung задал Владимиру Зеленскому скандальный вопрос о том, чем европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских», уточнив, что имеет в виду российских военнослужащих. Позже редакция FAZ выразила сожаление по поводу формулировки, признав вопрос двусмысленным и подчеркнув, что он не отражает позицию издания.
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