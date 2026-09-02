Новая дальность «Гераней»: Военэксперт спрогнозировал следующий этап ударов по Украине

Российские удары по западным регионам Украины могут стать следующим этапом боевых действий, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в беседе с сайтом МК.Ru.

По словам специалиста, ранее возможности поражения целей в западной части страны были ограничены из-за дальности применения ряда средств. Однако, как утверждает Кнутов, появление новых вариантов вооружений может изменить ситуацию.

«С тем, чтобы достать по этим (западным) областям у нас были большие сложности. Ранее «Герани» и ракеты туда не долетали. Но сейчас у нас появились реактивные «Герани» с дальностью до тысячи километров», — заявил эксперт.

Он также отметил, что украинская сторона сообщала о возможном появлении у России баллистических ракет «Искандер-1000» с увеличенной дальностью действия.

Кнутов считает, что такие возможности могут использоваться для воздействия на логистические маршруты. По его словам, речь идёт о дальнейшем ограничении поставок через соседние направления.

Изолировав Украину от Чёрного моря, необходимо предпринимать и дальнейшие шаги. К примеру, разорвать логистику с Польшей и Румынией, подчеркнул эксперт.

Ранее украинским аграриям рекомендовали не рассчитывать на восстановление работы глубоководных черноморских портов до конца 2026 — начала 2027 года. Из-за ограничений экспорта компаниям приходится использовать более дорогие альтернативные маршруты через Дунай и западную границу, что увеличивает расходы и создаёт риски для рынка.