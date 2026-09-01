На Украине призвали не рассчитывать на работу черноморских портов до 2027 года

Всеукраинский аграрный совет призвал украинские компании не строить планы на возобновление работы глубоководных черноморских портов как минимум до конца 2026 года — начала 2027-го. Об этом говорится в отчёте организации, выдержки из которого приводит Reuters.

Аграриям рекомендовали учитывать в торговых стратегиях сценарий, при котором основные морские маршруты останутся недоступными ещё длительное время.

По данным Reuters, ранее через черноморские порты проходила основная часть украинского экспорта. Сейчас часть грузов перенаправляется через дунайские порты и железнодорожные маршруты на западной границе, однако их пропускная способность значительно ниже.

Альтернативные пути перевозки также оказываются дороже. По оценке аграрного совета, доставка грузов через другие направления может увеличивать расходы примерно на 50 долларов за тонну.

Ранее украинские аграрии уже предупреждали о рисках для экспортных поставок из-за проблем с морской логистикой. Ограничение работы портов может привести к накоплению значительных объёмов продукции внутри страны и дополнительному давлению на рынок.

Проблемы с экспортом через Чёрное море уже стали серьёзным вызовом для украинского аграрного сектора. Ранее Life.ru писал о сложностях с вывозом украинского зерна и снижении возможностей для поставок. Ограничения морской логистики вынуждают участников рынка искать альтернативные маршруты.