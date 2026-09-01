Одессе грозит дефицит питьевой воды в ближайшие 10 лет

Одесса может через 10–15 лет столкнуться с дефицитом питьевой воды. Об этом заявил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин. По его словам, для решения проблемы городу необходимо построить крупный водопровод.

«Одесса [в течение] 10–15 лет может остаться без питьевой воды», — сказал Сухомлин.

Он добавил, что Киев совместно со Всемирным банком уже прорабатывает технико-экономическое обоснование такого проекта. Один из рассматриваемых вариантов предполагает забор воды из Дуная и её последующую подачу в Одессу.

Проблемы с водоснабжением в Одессе возникают уже сейчас. 23 августа Life.ru писал, что часть города осталась без воды после обесточивания насосных станций: подача прекратилась в Приморском районе, а в Хаджибейском и Киевском снизилось давление.