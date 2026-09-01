ТЭЦ и подстанции в огне: ВС РФ нанесли новые удары по объектам ВСУ в Одессе

Министерство обороны России раскрыло детали ночных атак по южным регионам Украины. Удары пришлись по критически важным узлам, которые поддерживали функционирование портов и военных производств.

Как заявили в ведомстве, «поражены в Одессе и Одесской области: ТЭЦ и три электроподстанции». Эти сооружения отвечали за энергоснабжение логистических хабов, перевалочных баз и причалов.

Кроме того, ликвидирован цех, где собирали беспилотные летательные аппараты. Уничтожение производственной площадки прямо влияет на возможности противника по нанесению ответных воздушных атак.

Подобные действия демонстрируют последовательное стремление командования ВС РФ лишить оппонента ресурсов для ведения боевых действий. Разрушение электросетей создает серьёзные проблемы для работы портовой инфраструктуры региона.

Ранее российская авиация нанесла удар по военным объектам ВСУ в районе Херсона. Как сообщили в Минобороны РФ, лётчики Воздушно-космических сил применили авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500.