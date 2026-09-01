Российские вооружённые силы провели массированную операцию, применив высокоточное оружие против целей в украинской столице и Киевской области. Основными задачами стали производственные мощности, критически важные для функционирования армии противника.

В Министерстве обороны подтвердили, что под прицелом оказались предприятия военно-промышленного комплекса. Огневое поражение нанесли по объектам, задействованным в создании ракетного вооружения и беспилотных летательных систем, а также производящим необходимые комплектующие.

Отдельное внимание уделили инфраструктуре топливно-энергетического сектора. Согласно сводке ведомства, эти площадки обеспечивали поставки ресурсов для нужд ВСУ, что делало их приоритетными целями для нейтрализации.

В военном ведомстве подчеркнули эффективность проведенной операции: все намеченные объекты были поражены. Информация о степени повреждений и их влиянии на логистику украинских сил уточняется.

Также российская авиация нанесла удар по военным объектам ВСУ в районе Херсона. Как сообщили в Минобороны РФ, лётчики Воздушно-космических сил применили авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500.