Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 05:03

Киеву прилетело: Мощный удар уничтожил заводы по сборке дронов и ракет для ВСУ

МО РФ 1 сентября сообщило об ударах по объектам ВПК и ТЭК в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские вооружённые силы провели массированную операцию, применив высокоточное оружие против целей в украинской столице и Киевской области. Основными задачами стали производственные мощности, критически важные для функционирования армии противника.

В Министерстве обороны подтвердили, что под прицелом оказались предприятия военно-промышленного комплекса. Огневое поражение нанесли по объектам, задействованным в создании ракетного вооружения и беспилотных летательных систем, а также производящим необходимые комплектующие.

Отдельное внимание уделили инфраструктуре топливно-энергетического сектора. Согласно сводке ведомства, эти площадки обеспечивали поставки ресурсов для нужд ВСУ, что делало их приоритетными целями для нейтрализации.

В военном ведомстве подчеркнули эффективность проведенной операции: все намеченные объекты были поражены. Информация о степени повреждений и их влиянии на логистику украинских сил уточняется.

«Патриоты» не помогли: По Киеву ударили «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»
«Патриоты» не помогли: По Киеву ударили «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»

Также российская авиация нанесла удар по военным объектам ВСУ в районе Херсона. Как сообщили в Минобороны РФ, лётчики Воздушно-космических сил применили авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar