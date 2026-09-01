Мощная серия взрывов произошла в Киеве и Киевской области ночью. По данным телеграм-канала SHOT, по объектам противника был нанесён массированный удар с применением крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Цирконов» и баллистических комплексов «Искандер-М».

Первые сообщения о взрывах появились около половины третьего ночи. Очевидцы рассказали о нескольких мощных прилётах и пожарах в разных районах столицы Украины и области.

Удары пришлись, в частности, по объектам в Днепровском районе Киева, где, по предварительным данным, находились склады с вооружением. Также поступали сообщения о взрывах в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе.

Украинские ресурсы заявляют, что для отражения атаки пытались использовать американские комплексы Patriot. Однако из-за ограниченного количества ракет эти системы не смогли существенно повлиять на ситуацию. Официальных данных о последствиях атаки и количестве повреждённых объектов пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что ирландский журналист Чей Боуз заявил о последствиях политики Владимира Зеленского для Украины. Комментируя сообщения о взрывах и возгораниях на украинских объектах инфраструктуры, он отметил, что страна столкнулась с проблемами, которых Киев желал России.