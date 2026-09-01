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Опубликовано 1 сентября, 01:26

«Патриоты» не помогли: По Киеву ударили «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»

ВС РФ атаковали Киев «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Мощная серия взрывов произошла в Киеве и Киевской области ночью. По данным телеграм-канала SHOT, по объектам противника был нанесён массированный удар с применением крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Цирконов» и баллистических комплексов «Искандер-М».

Первые сообщения о взрывах появились около половины третьего ночи. Очевидцы рассказали о нескольких мощных прилётах и пожарах в разных районах столицы Украины и области.

Удары пришлись, в частности, по объектам в Днепровском районе Киева, где, по предварительным данным, находились склады с вооружением. Также поступали сообщения о взрывах в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе.

Украинские ресурсы заявляют, что для отражения атаки пытались использовать американские комплексы Patriot. Однако из-за ограниченного количества ракет эти системы не смогли существенно повлиять на ситуацию. Официальных данных о последствиях атаки и количестве повреждённых объектов пока не поступало.

Одесса частично погрузилась во тьму после серии ударов
Одесса частично погрузилась во тьму после серии ударов

Ранее Life.ru писал, что ирландский журналист Чей Боуз заявил о последствиях политики Владимира Зеленского для Украины. Комментируя сообщения о взрывах и возгораниях на украинских объектах инфраструктуры, он отметил, что страна столкнулась с проблемами, которых Киев желал России.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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