Одесситы остались без воды из-за обесточивания объектов водоканала

В Одессе часть жителей осталась без воды из-за того, что обесточили объекты водопроводной системы. Об этом сообщил местный водоканал.

Причиной стала авария во внешних электросетях — из-за этого без света остались некоторые насосные станции. В результате без воды временно сидят жители Приморского района, а в Хаджибейском и Киевском районах возможно снижение давления воды.

Ранее Румыния столкнулась с дефицитом электроэнергии на фоне сильной засухи и снижения уровня воды в Дунае. Для стабилизации энергосистемы страна начала закупать электроэнергию у Украины через молдавскую компанию Energocom.