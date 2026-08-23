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23 августа, 13:30

Одесситы остались без воды из-за обесточивания объектов водоканала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

В Одессе часть жителей осталась без воды из-за того, что обесточили объекты водопроводной системы. Об этом сообщил местный водоканал.

Причиной стала авария во внешних электросетях — из-за этого без света остались некоторые насосные станции. В результате без воды временно сидят жители Приморского района, а в Хаджибейском и Киевском районах возможно снижение давления воды.

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Ранее Румыния столкнулась с дефицитом электроэнергии на фоне сильной засухи и снижения уровня воды в Дунае. Для стабилизации энергосистемы страна начала закупать электроэнергию у Украины через молдавскую компанию Energocom.

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Наталья Афонина
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