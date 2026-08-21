Владимир Зеленский снова пугает соотечественников и западных спонсоров «очень тяжёлой зимой». Но, судя по цифрам и мнению экспертов, этот сценарий разыгрывается Киевом далеко не в первый раз. Как считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, за паникой Зеленского стоит не столько реальная угроза, сколько желание выбить у Запада новые транши и вооружения.

Если Зеленский плачет, это не всегда означает, что дела на Украине так плохи, как он хочет представить западному сообществу. Это просто способ выбить дополнительные деньги и оружие — когда шантаж не работает, приходится давить на жалость. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Депутат напомнил, что в прошлые зимы тоже пугали украинцев блэкаутами и морозами. Однако массового вымирания не случилось — электричество и тепло в большинстве домов были. Даже после системных ударов ВКС России по энергообъектам Киев находил ресурсы, чтобы поддерживать подачу света и тепла. В особо сложных случаях завозили дизельные генераторы, обслуживавшие целые районы.

«Так и сейчас — сильно сомневаюсь, что ситуация в стране критическая. Да, удары продолжают, да — выходят из строя ТЭЦ и подстанции, но я снова не вижу глобальной катастрофы. Может быть, не туда бьют? Не те мощности уничтожают? Свет в большинстве домов на Украине есть, электричество и тепло — тоже», — резюмировал Журавлёв.

К слову, по данным СМИ, к середине года Украина накопила в подземных хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа. При том что минимально необходимый для прохождения зимы объём составляет 13,2 млрд куб. м. Дефицит — почти в два раза. С углём ситуация не лучше: запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако этого хватит лишь для покрытия нужд летом и осенью. На зиму угля просто нет.

Ранее майор ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством зимой. Он посоветовал жильцам домов приобрести резервные аккумуляторы или генераторы, запастись топливом и водой, а также подготовить подвалы под возможные укрытия.