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21 августа, 18:25

«Шантаж уже не работает»: В ГД объяснили, зачем Зеленский пугает Запад грядущей суровой зимой на Украине

Депутат Журавлёв: Зеленский выбивает транши у Запада через «зимний ужас»

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Владимир Зеленский снова пугает соотечественников и западных спонсоров «очень тяжёлой зимой». Но, судя по цифрам и мнению экспертов, этот сценарий разыгрывается Киевом далеко не в первый раз. Как считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, за паникой Зеленского стоит не столько реальная угроза, сколько желание выбить у Запада новые транши и вооружения.

Если Зеленский плачет, это не всегда означает, что дела на Украине так плохи, как он хочет представить западному сообществу. Это просто способ выбить дополнительные деньги и оружие — когда шантаж не работает, приходится давить на жалость.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Если Зеленский плачет, это не всегда означает, что дела на Украине так плохи, как он хочет представить западному сообществу. Это просто способ выбить дополнительные деньги и оружие — когда шантаж не работает, приходится давить на жалость.
Если Зеленский плачет, это не всегда означает, что дела на Украине так плохи, как он хочет представить западному сообществу. Это просто способ выбить дополнительные деньги и оружие — когда шантаж не работает, приходится давить на жалость.

Депутат напомнил, что в прошлые зимы тоже пугали украинцев блэкаутами и морозами. Однако массового вымирания не случилось — электричество и тепло в большинстве домов были. Даже после системных ударов ВКС России по энергообъектам Киев находил ресурсы, чтобы поддерживать подачу света и тепла. В особо сложных случаях завозили дизельные генераторы, обслуживавшие целые районы.

«Так и сейчас — сильно сомневаюсь, что ситуация в стране критическая. Да, удары продолжают, да — выходят из строя ТЭЦ и подстанции, но я снова не вижу глобальной катастрофы. Может быть, не туда бьют? Не те мощности уничтожают? Свет в большинстве домов на Украине есть, электричество и тепло — тоже», — резюмировал Журавлёв.

К слову, по данным СМИ, к середине года Украина накопила в подземных хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа. При том что минимально необходимый для прохождения зимы объём составляет 13,2 млрд куб. м. Дефицит — почти в два раза. С углём ситуация не лучше: запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако этого хватит лишь для покрытия нужд летом и осенью. На зиму угля просто нет.

Зимой всё станет дороже: Советник Зеленского призвал украинцев запасаться генераторами
Зимой всё станет дороже: Советник Зеленского призвал украинцев запасаться генераторами

Ранее майор ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством зимой. Он посоветовал жильцам домов приобрести резервные аккумуляторы или генераторы, запастись топливом и водой, а также подготовить подвалы под возможные укрытия.

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Наталья Демьянова
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