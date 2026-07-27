«Зима покажет характер»: Зеленский выступил с предупреждением к украинцам

Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима на Украине может оказаться крайне сложной. По его словам, власти готовятся к возможным трудностям и уже приняли кадровые решения.

«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжёлой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко», — сказал Зеленский Sky News.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, почему на пост премьер-министра Украины был назначен Сергей Корецкий. По словам его словам, ключевым фактором при выборе кандидата стала необходимость подготовиться к предстоящему отопительному сезону.