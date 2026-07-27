«Зима покажет характер»: Зеленский выступил с предупреждением к украинцам
Зеленский заявил о сложной зиме на Украине и подготовке к проблемам
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Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима на Украине может оказаться крайне сложной. По его словам, власти готовятся к возможным трудностям и уже приняли кадровые решения.
«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжёлой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко», — сказал Зеленский Sky News.
О грядущей сложной зиме также сообщали губернатор Черниговской области, компания «Укрэнерго», новый премьер страны Сергей Корецкий, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, почему на пост премьер-министра Украины был назначен Сергей Корецкий. По словам его словам, ключевым фактором при выборе кандидата стала необходимость подготовиться к предстоящему отопительному сезону.
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