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Регион
27 июля, 07:38

«Зима покажет характер»: Зеленский выступил с предупреждением к украинцам

Зеленский заявил о сложной зиме на Украине и подготовке к проблемам

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима на Украине может оказаться крайне сложной. По его словам, власти готовятся к возможным трудностям и уже приняли кадровые решения.

«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжёлой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко», — сказал Зеленский Sky News.

О грядущей сложной зиме также сообщали губернатор Черниговской области, компания «Укрэнерго», новый премьер страны Сергей Корецкий, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Готовиться к худшему»: На Украине предупредили о сложной зиме
«Готовиться к худшему»: На Украине предупредили о сложной зиме

Ранее Владимир Зеленский рассказал, почему на пост премьер-министра Украины был назначен Сергей Корецкий. По словам его словам, ключевым фактором при выборе кандидата стала необходимость подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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