Зеленский заявил, что выбрал в премьеры энергетика из-за подготовки к зиме

Владимир Зеленский объяснил назначение Сергея Корецкого премьер-министром Украины необходимостью подготовиться к сложному отопительному сезону.

«Нужно готовить план на зиму. При выборе премьер-министра я уделял особое внимание именно энергетике. Премьер-министр-энергетик — это, на мой взгляд, взвешенное решение», — сказал главарь киевской верхушки.

По его утверждению, Россия намерена усилить боевые действия. В связи с этим руководителю правительства необходимо хорошо разбираться в работе энергетического сектора. Он подчеркнул, что новому кабинету предстоит заранее проработать меры на случай дальнейшего обострения ситуации и новых повреждений инфраструктуры.

По имеющимся прогнозам, зимой Украина сможет вырабатывать лишь 15–16 ГВт электроэнергии при потребности в 18–19 ГВт. Дополнительные риски создают повреждения генерирующих объектов и дефицит восстановленных мощностей.