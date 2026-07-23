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23 июля, 12:01

Зеленский заявил, что выбрал в премьеры энергетика из-за подготовки к зиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский объяснил назначение Сергея Корецкого премьер-министром Украины необходимостью подготовиться к сложному отопительному сезону.

«Нужно готовить план на зиму. При выборе премьер-министра я уделял особое внимание именно энергетике. Премьер-министр-энергетик — это, на мой взгляд, взвешенное решение», — сказал главарь киевской верхушки.

По его утверждению, Россия намерена усилить боевые действия. В связи с этим руководителю правительства необходимо хорошо разбираться в работе энергетического сектора. Он подчеркнул, что новому кабинету предстоит заранее проработать меры на случай дальнейшего обострения ситуации и новых повреждений инфраструктуры.

Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией этой зимой
Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией этой зимой

По имеющимся прогнозам, зимой Украина сможет вырабатывать лишь 15–16 ГВт электроэнергии при потребности в 18–19 ГВт. Дополнительные риски создают повреждения генерирующих объектов и дефицит восстановленных мощностей.

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Полина Никифорова
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