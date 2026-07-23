Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией этой зимой

Украина этой зимой может перейти к переговорам с Россией либо столкнуться с новым витком боевых действий. Такое мнение высказал Владимир Зеленский.

«Этой зимой Украина либо выйдет на переговоры с РФ, либо столкнется с новой эскалацией войны», — сказал главарь киевской верхушки.

По его словам, предстоящая зима станет возможной развилкой. Именно к этому периоду, по оценке Зеленского, может определиться дальнейший сценарий противостояния. Приоритетом для Украины он назвал сохранение устойчивости линии фронта. Одновременно Киев якобы рассчитывает добиться условий для начала диалога.

Напомним, что 14 июля Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней — до конца октября 2026 года. Новые правила также могут лишить часть предприятий возможности бронировать работников от призыва.