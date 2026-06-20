Украину предупредили о сложной зиме из-за дефицита мощностей энергогенерации

Украина к зимнему периоду 2026 — 2027 годов сможет вырабатывать в лучшем случае 15-16 ГВт электроэнергии при необходимом уровне 18-19 ГВт. Об этом свидетельствуют расчёты ТАСС на основе данных Минэнерго страны.

Сейчас производство электроэнергии оценивается примерно в 11 ГВт, чего достаточно лишь для тёплого сезона. Уже осенью потребность вырастет до 13–14 ГВт, а в холодные месяцы может достигать 18–20 ГВт в период сильных морозов. Основную роль в энергосистеме продолжают играть атомные электростанции, обеспечивающие около 55% генерации. При этом часть реакторов сейчас находится на плановом ремонте, что снижает общий объём производства.

По данным Минэнерго Украины, с марта по июнь удалось частично восстановить мощности — около 2 ГВт за счёт ТЭС и ТЭЦ. Дополнительные проекты должны добавить ещё около 2 ГВт, включая малые электростанции и возобновляемые источники энергии. Однако, как отмечается, часть этих проектов отстаёт от графика. Значительная доля новых мощностей находится на ранней стадии, поэтому к зиме они не смогут полноценно закрыть дефицит, который может составить до 3–4 ГВт.

Ранее в Киеве зафиксированы масштабные разрушения энергетической инфраструктуры. По словам главы Деснянского района Максима Бахматова, Киевская ТЭЦ-6 в его районе разрушена на 80%. Он также подтвердил полное уничтожение ТЭЦ-4.