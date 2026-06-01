Сеть добьют кондиционеры: Украинский эксперт предрёк дефицит в 2 ГВт при жаре выше 28 градусов

Энергосистема Украины предстоящим летом может столкнуться с нехваткой мощности до 2 ГВт. Причина — повреждение инфраструктуры и массовое включение климатической техники в жару, заявил директор энергетических программ местного Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В интервью изданию «Телеграф» эксперт пояснил, что при комфортных 23–24 градусах потребление держится в районе 12 ГВт — это приемлемый уровень. Но когда столбик термометра поднимается выше 28–30 градусов, нагрузка на сеть возрастает до 14 ГВт.

Дополнительные 2 ГВт, по словам Омельченко, дают кондиционеры и холодильное оборудование в магазинах, на складах и производствах.

При самом плохом сценарии масштаб перебоев с электроснабжением может повторить зимние показатели. Даже в более благоприятном случае, предупредил эксперт, веерных отключений не избежать — разница лишь в том, что они будут происходить только в вечерние пиковые часы и длиться по два-три часа.

Ранее об этом же предупреждал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Он заявил, что летом страна может вернуться к регулярным отключениям света, а при сильной жаре (выше тридцати градусов) перебои с электричеством, по его словам, способны длиться по шесть–восемь часов в сутки.