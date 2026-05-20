Украинцев предупредили о летних отключениях света по восемь часов

Летом Украина может столкнуться с регулярными отключениями электроэнергии продолжительностью в шесть–восемь часов в сутки, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг страны Олег Попенко. Такое возможно при сильной жаре.

«Жара может вернуть нас к отключениям света. Как показывает практика, при температуре выше 30 градусов они могут длиться шесть–восемь часов в день. Это наша реальность», — подчеркнул эксперт в эфире телеканала.

Он уточнил, что основная причина — массовые повреждения украинских ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Импорт электричества в стране не способен полностью компенсировать дефицит, поэтому перебои с подачей энергии могут стать регулярными.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Запорожской области наблюдаются аварийные отключения электроэнергии. Власти стараются исправить ситуацию. При этом объекты критической инфраструктуры продолжают работать штатно.