В шести областях Украины отключили свет из-за повреждения энергообъектов

В шести регионах Украины произошли перебои с подачей электроэнергии. Причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры, сообщило местное Министерство энергетики.

Речь идёт о Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Отключения также фиксируются на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Сколько именно абонентов остались без света, в ведомстве не уточнили. С конца 2025 года на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с электроснабжением, причиной которых стали крепкие морозы и масштабные разрушения энергосетей.

В стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводятся многочасовые графики отключений.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что летом страна может вернуться к регулярным отключениям света. При сильной жаре (выше тридцати градусов) не исключены перебои в электроснабжении длиной по шесть–восемь часов в сутки.