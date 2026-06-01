1 июня, 10:20

В шести областях Украины отключили свет из-за повреждения энергообъектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В шести регионах Украины произошли перебои с подачей электроэнергии. Причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры, сообщило местное Министерство энергетики.

Речь идёт о Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Отключения также фиксируются на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Сколько именно абонентов остались без света, в ведомстве не уточнили. С конца 2025 года на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с электроснабжением, причиной которых стали крепкие морозы и масштабные разрушения энергосетей.

В стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводятся многочасовые графики отключений.

Более 60 тысяч человек остались без света на востоке Латвии

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что летом страна может вернуться к регулярным отключениям света. При сильной жаре (выше тридцати градусов) не исключены перебои в электроснабжении длиной по шесть–восемь часов в сутки.

Юрий Лысенко
