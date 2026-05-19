Более 60 тысяч человек остались без света на востоке Латвии

В восточных регионах Латвии утром возникли массовые перебои с подачей электричества, которые затронули свыше 60 тысяч потребителей, сообщили Delfi и Press.

Согласно данным оператора распределительных сетей Sadales tikls, сбой произошёл в высоковольтной линии 110 кВ в 12:15 по местному времени. Часть потребителей осталась без света в Алуксненском, Прейльском, Даугавпилсском, Екабпилсском, Смилтенском, Сигулдском и Кекавском районах, а также в отдельных районах Риги. Уже к 12:50 электроснабжение было возвращено.

Причины инцидента пока не установлены. Представитель оператора Augstsprieguma tikls сообщил LETA, что признаков вмешательства третьих лиц не зафиксировано.