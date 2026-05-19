Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 14:46

Более 60 тысяч человек остались без света на востоке Латвии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

В восточных регионах Латвии утром возникли массовые перебои с подачей электричества, которые затронули свыше 60 тысяч потребителей, сообщили Delfi и Press.

Согласно данным оператора распределительных сетей Sadales tikls, сбой произошёл в высоковольтной линии 110 кВ в 12:15 по местному времени. Часть потребителей осталась без света в Алуксненском, Прейльском, Даугавпилсском, Екабпилсском, Смилтенском, Сигулдском и Кекавском районах, а также в отдельных районах Риги. Уже к 12:50 электроснабжение было возвращено.

Причины инцидента пока не установлены. Представитель оператора Augstsprieguma tikls сообщил LETA, что признаков вмешательства третьих лиц не зафиксировано.

Отряд ВСУ прибыл в Латвию для ускоренного удара по тылу России — СВР пригрозила возмездием

Сегодня в нескольких городах и районах страны была объявлена воздушная тревога, поскольку в небе был замечен очередной беспилотник. Случаи уже стали регулярными. К примеру, вчера в Латвии пришлось закрывать НПЗ из-за украинских дронов, а позавчера НАТО поднимал в воздух истребители всё по той же причине.

Владимир Озеров
