В Киеве заявили о полном уничтожении ТЭЦ-4 и разрушении на 80% ТЭЦ-6

В Киеве зафиксированы масштабные разрушения энергетической инфраструктуры. По словам главы Деснянского района Максима Бахматова, Киевская ТЭЦ-6 в его районе разрушена на 80%. Он также подтвердил полное уничтожение ТЭЦ-4.

«Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», — сказал Бахматов.

Киевские ТЭЦ-6 (750 МВт) и ТЭЦ-5 (700 МВт) – это, по сути, столпы энергоснабжения города. Обе были выведены из строя ещё в начале января, но с тех пор никаких новостей о том, что они хотя бы частично вернулись в строй, не появлялось.

Ранее, в начале февраля, украинские СМИ уже писали о полном разрушении ТЭЦ-4, которая имела мощность 140 мегаватт и снабжала электроэнергией два крупных района на левом берегу Днепра. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко тогда же указывал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется от двух с половиной до трех лет и около 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины вводят почасовые графики отключения света для всех категорий потребителей. С 06:00 до 22:00 ограничения затронут промышленность. Для всех остальных потребителей свет будут отключать с 07:00 до 11:00. Украинские энергетики неоднократно предупреждали о тяжёлой ситуации в энергосистеме.