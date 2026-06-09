Кулеба призвал Украину готовиться к зиме и отверг слова о «переломе» на фронте

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически оценил заявления о якобы наступившем переломе в боевых действиях. Он призвал не поддаваться иллюзиям и трезво смотреть на ситуацию.

«Все фразы о том, что произошёл переломный момент в войне, Украина там всё развернула в другой бок и теперь добежит до Кремля — это всё чушь. Ну, я понимаю, что кому-то из слушателей это для менталки очень полезная история, но надо сохранять холодный разум. Я за то, чтобы мы думали головой», — сказал он.

К осенне-зимнему периоду, как отметил политик, вновь актуализируется тема подготовки к сложным условиям и бытовым трудностям. Оценку ключевых событий, добавил он, история обычно даёт спустя годы, а не в момент их развития. Скептический подход к прогнозам, по мнению Кулебы, сейчас важнее чрезмерного оптимизма.

Ранее о «поворотном моменте» в конфликте России и Украины заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, текущая ситуация требует нового импульса для продвижения к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что усилия должны опираться на три ключевых направления — дипломатию, давление и военную силу.