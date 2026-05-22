Регион
22 мая, 09:23

Сибига заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Обложка © ТАСС / AP

В конфликте России и Украины сейчас наступает «переломный момент», и для установления мира нужен «новый импульс». Об этом глава МИД Незалежной Андрей Сибига написал в соцсети X.

«Мы переживаем поворотный момент. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трёх важнейших элементах: дипломатии, давлении и силе», — отметил он.

Сибига добавил, что нужен новый импульс в усилиях по установлению мира и одновременно усиление долгосрочных санкций и других рычагов воздействия.

Он также подчеркнул, что «гарантией мира» является «увеличение расходов на оборону». Министр призвал всех членов НАТО «внести свой вклад в оборону Украины», заявив, что «эта инвестиция принесёт самые большие мирные дивиденды в нашей жизни».

Мендель объяснила, почему Зеленский откажется от подачки Мерца по членству в ЕС

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил о праве Украины «властвовать» над Россией. Он также заявил, что Незалежная, по его версии, «добровольно отдала» России значительную часть своей истории, а Москва якобы её «приватизировала».

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Денисова
