Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина имеет право «властвовать» над Россией. По его словам, на самом деле Украина является Русью.

«Это мы — Русь. И мы имеем право над всеми ими властвовать», — сказал Буданов*.

Он также заявил, что Украина, по его версии, «добровольно отдала» России значительную часть своей истории, а Москва якобы её «приватизировала».

Ранее Буданов* обвинил Россию в «краже» истории Руси у Украины. По его словам, именно Незалежная должна якобы господствовать над РФ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.