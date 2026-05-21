Буданов* заявил о праве Украины «властвовать» над Россией
Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина имеет право «властвовать» над Россией. По его словам, на самом деле Украина является Русью.
«Это мы — Русь. И мы имеем право над всеми ими властвовать», — сказал Буданов*.
Он также заявил, что Украина, по его версии, «добровольно отдала» России значительную часть своей истории, а Москва якобы её «приватизировала».
Ранее Буданов* обвинил Россию в «краже» истории Руси у Украины. По его словам, именно Незалежная должна якобы господствовать над РФ.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.