Глава украинской разведки Кирилл Буданов* сделал скандальное заявление: «Русь — это Украина», а Россия «украла украинскую историю». Политолог Марат Баширов в комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» объяснил, что на самом деле стоит за этой эскалацией риторики. По его мнению, никакой стратегической цели у высказывания нет — это чистой воды «инфошум», рассчитанный на обсуждение.

«Всем известно, как происходило становление российского государства. И на самом деле государства Украины никогда не существовало», — заявил эксперт.

Баширов указал на внутреннее противоречие: Киев долгие годы рассказывал о «тысячелетней незалежности» и воспевал бандеровцев, а теперь пытается говорить о Киевской Руси.

«После этого что-то рассказывать про Русь — это как-то не очень логично», — резюмировал он.

Напомним, ранее Буданов* обвинил Россию в «краже» истории Руси у Украины. По его словам, именно Незалежная должна якобы господствовать над РФ.

