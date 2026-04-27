«Не имеет моральных прав»: В РФ жёстко прошлись по Буданову* за список неугодных людей

Человек столь высокого ранга, как глава офиса президента Украины, не имеет морального права публично демонстрировать предметы с нецензурной бранью, заявила эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова, комментируя фото рабочего стола Кирилла Буданова*.

По её мнению, любой политик считается слугой народа, поэтому должен быть примером для граждан. Даже если нецензурная брань является для этого человека естественным способом выражения мыслей, публично такие вещи демонстрировать нельзя.

«Конечно, это неэтично. Конечно, человек такого ранга не имеет моральных прав обнародовать такие вещи», — подчеркнула специалист в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее на столе главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* заметили «Список 2026», в котором, судя по матерному названию, содержатся имена очень неугодных экс-главе разведке людей. Об этом пишут местные СМИ. Речь идёт о целой книге с красной обложкой.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.