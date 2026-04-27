Буданов* завёл красную книгу, в которой ведёт список неугодных

На столе главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* заметили «Список 2026», в котором, судя по матерному названию, содержатся имена очень неугодных экс-главе разведке людей. Об этом пишут местные СМИ. Речь идёт о целой книге с красной обложкой.

«В кабинете Буданова в глаз бросается большая шахматная доска, икона над его головой и ярко-красный блокнот на столе с надписью «Список <...> 2026», — говорится в материале.

Ранее Кирилл Буданов* пожаловался на российские беспилотники с искусственным интеллектом. По словам главы офиса Владимира Зеленского, такие дроны могут сами идентифицировать цели и выполнять манёвры.

