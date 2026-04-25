Гончаренко*: Зеленский просит чиновников избегать контактов с Будановым*

В Верховной Раде заявили о напряжённых отношениях между главой украинского режима Владимиром Зеленским и замруководителем офиса президента страны Кириллом Будановым*. Об этом в соцсетях сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.

Украинские чиновники якобы получают рекомендации не взаимодействовать с руководителем военной разведки Кириллом Будановым*. Сотрудников, которых он приглашает, просят не участвовать во встречах с ним.

Отдельно парламентарий отметил, что заместители бывшего главы офиса президента Андрея Ермака остаются на своих должностях, а новых назначений пока не последовало. Также он утверждает, что между лидером режима и руководством военной разведки сохраняется заметная дистанция в рабочих контактах.

В качестве примера Гончаренко* указал на зарубежные поездки, подчеркнув, что Зеленский, по его словам, практически всегда сопровождается руководителем офиса президента, тогда как совместных визитов с Будановым* не зафиксировано.

«Председатель ОП живет своей жизнью, а президент — своей», — заключил он.

Ранее Буданов* заявил, что полностью отказаться от мобилизации в стране невозможно. Процесс должен стать более гуманным и менее жёстким по отношению к гражданам.

