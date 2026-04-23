Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 17:50

Буданов* призвал сделать мобилизацию на Украине человечнее

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в комментарии для «РБК-Украина» отметил, что полное прекращение мобилизации в стране невозможно. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость гуманизации этого процесса. Буданов* пояснил, что Украина сталкивается с постепенным истощением резерва добровольцев, поскольку большинство желающих уже присоединились к вооружённым силам.

«Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода», — сказал Буданов*.

По его словам, существует и другая тревожная реальность — миллионы украинцев избегают мобилизации.

С конца февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Государство предпринимает шаги для предотвращения уклонения от воинской службы среди мужчин призывного возраста. В украинском сегменте социальных сетей часто публикуются видео, демонстрирующие принудительную мобилизацию и конфликты между гражданами и представителями военкоматов в разных городах. Из-за острой нехватки военнослужащих участились проверки в общественных местах, а мужчины призывного возраста стремятся покинуть страну любыми доступными способами, зачастую подвергая себя смертельной опасности.

Во Львове автомобиль ТЦК сбил мать во время попытки помешать мобилизации её сына
Во Львове автомобиль ТЦК сбил мать во время попытки помешать мобилизации её сына

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

