Буданов* пожаловался на российские дроны с искусственным интеллектом
© Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Вооружённые силы России применяют в зоне специальной военной операции беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом. Такие БПЛА способны самостоятельно идентифицировать цели и выполнять манёвры. Об этом, как сообщает «Страна.ua», заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
По его словам, киевский режим также прилагает усилия, направленные на создание дронов с ИИ. Согласно прогнозу Буданова*, результаты будут представлены уже в течение полугода.
Ранее Life.ru писал, что Пентагону предложили увеличить бюджет секретной группы DAWG в 242 раза — с $225 миллионов до $54,6 миллиарда к 2027 году. Почти вся сумма ($53,6 млрд) пойдёт вне обычного бюджетного процесса. Такой шаг кардинально ускорит развёртывание беспилотных и автономных боевых систем. В целом оборонные НИОКР США вырастут на 63%, и новая группа «съест» 41% этого прироста.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.