Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 12:09

Буданов* обвинил Россию в «краже» истории Руси у Украины

Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua

Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* выступил с резким заявлением об истории Руси и отношениях с Россией. По его словам, именно Украина якобы является наследницей Руси, а Россия «украла» эту историю.

«Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией. Россияне украли нашу историю», — сказал Буданов*

Буданов*: Украина не может ждать вступления в Евросоюз 10 лет
Буданов*: Украина не может ждать вступления в Евросоюз 10 лет

Ранее Буданов* признал, что Россия технически способна нанести ядерный удар в любой момент. Однако сейчас, по его наблюдениям, нет признаков подготовки к такому сценарию. Буданов* отметил, что российский ядерный потенциал позволяет выполнить подобную задачу «в любой момент и на любом расстоянии».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar