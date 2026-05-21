Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* выступил с резким заявлением об истории Руси и отношениях с Россией. По его словам, именно Украина якобы является наследницей Руси, а Россия «украла» эту историю.

«Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией. Россияне украли нашу историю», — сказал Буданов*

Ранее Буданов* признал, что Россия технически способна нанести ядерный удар в любой момент. Однако сейчас, по его наблюдениям, нет признаков подготовки к такому сценарию. Буданов* отметил, что российский ядерный потенциал позволяет выполнить подобную задачу «в любой момент и на любом расстоянии».

