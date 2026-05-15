Буданов* признал ядерные возможности России, но не увидел подготовки к удару

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал, что Россия технически способна нанести ядерный удар в любой момент, однако сейчас, по его наблюдениям, нет признаков подготовки к такому сценарию. Об этом он сказал в интервью The Times.

Буданов* отметил, что российский ядерный потенциал позволяет выполнить подобную задачу «в любой момент и на любом расстоянии». Однако, как подчеркнул он, речь идёт не только о возможностях, но и о политическом решении.

«Россия абсолютно имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли», — сказал он.