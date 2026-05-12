Путин напомнил о возможностях «Орешника» после испытания ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может быть оснащён ядерными боеголовками. Об этом он сказал в заявлении, посвящённом успешному испытанию ракеты «Сармат». Российский лидер напомнил, что «Орешник» уже поставлен на боевое дежурство.

«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования »Орешник«, который также может быть оснащен ядерными боеголовками», — сказал российский лидер.

Речь идёт о ракетном комплексе средней дальности наземного базирования. Его возможности ранее уже обсуждались в контексте развития российских стратегических сил.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об успешном испытании «Сармата». Путин подчеркнул, что Россия продолжает укреплять ядерную триаду и развивать современные системы вооружений.