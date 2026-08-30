Кабмин ввёл особые правила газоснабжения в трёх приграничных регионах

Жителей Белгородской, Брянской и Курской областей освободили от пеней за просрочку платежей за газ и смягчили для них правила ограничения подачи топлива. Изменения закреплены в постановлении Правительства России.

Новый порядок распространяется также на управляющие и теплоснабжающие организации, ТСЖ и кооперативы, приобретающие газ для коммунальных нужд. При несвоевременной или неполной оплате им не будут начислять предусмотренные законом пени.

Изменились и условия восстановления газоснабжения. Если подачу уже прекратили, вернуть её теперь можно без предварительного возмещения расходов на работы по отключению и последующему подключению оборудования.

Для трёх приграничных регионов также перестают действовать отдельные основания, позволявшие поставщикам ограничивать или прекращать поставки из-за неоднократных просрочек. Кроме того, правительство приостановило применение ряда сроков и требований, связанных с газификацией и подключением к сетям.

Поддержка Белгородской, Брянской и Курской областей расширяется и в других сферах. В августе Life.ru сообщал о распространении режима свободной экономической зоны на всю территорию трёх регионов, что позволит бизнесу пользоваться налоговыми и страховыми льготами.