Более 200 млрд инвестиций и 4 тыс. рабочих мест: СЭЗ расширили на три приграничных региона

Режим свободной экономической зоны теперь будет действовать на всей территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Ранее льготный режим распространялся только на отдельные приграничные территории трёх регионов. Теперь возможность стать резидентами СЭЗ получат предприниматели, которые планируют запускать инвестиционные проекты и в других районах областей.

В первую очередь речь идёт о проектах в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Среди потенциальных направлений правительство называет производство кормов, минеральных удобрений и бумаги. Для большей части подакцизных товаров и металлургической продукции предусмотрены ограничения.

В кабмине рассчитывают, что расширение СЭЗ даст старт десяткам новых проектов. Общий объём инвестиций должен превысить 200 млрд рублей, а в трёх регионах планируется создать порядка четырёх тысяч рабочих мест.

Участники свободной экономической зоны могут пользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых, освобождаться от налога на имущество организаций и земельного налога. Для компаний и индивидуальных предпринимателей также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов.

Преференциальный режим начали распространять на приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей в 2024 году. Тогда федеральный закон позволил создавать там СЭЗ для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест в условиях сложной обстановки.

Ранее Life.ru рассказывал о первоначальном создании свободных экономических зон в Белгородской, Брянской и Курской областях. Тогда режим распространялся только на отдельные территории, а теперь его действие расширено на регионы целиком.