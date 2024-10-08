Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 08:27

Кабмин утвердил создание СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях

Дом Правительства России в Москве. Обложка © Life.ru

Дом Правительства России в Москве. Обложка © Life.ru

Правительство России утвердило постановление о создании свободной экономической зоны в частях трёх приграничных областей — Белгородской, Брянской и Курской. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы», — говорится в пресс-релизе российского кабмина.

Данные новшества помогут предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места. Также появится возможность обеспечить граждан, живущих в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами

Предприятия – участники СЭЗ обеспечат работой более 46 тысяч жителей новых регионов
Предприятия – участники СЭЗ обеспечат работой более 46 тысяч жителей новых регионов

Напомним, что президент России Владимир Путин ещё в июне текущего года подписал Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Постановление подготовлено для его реализации.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров