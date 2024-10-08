Кабмин утвердил создание СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях
Дом Правительства России в Москве. Обложка © Life.ru
Правительство России утвердило постановление о создании свободной экономической зоны в частях трёх приграничных областей — Белгородской, Брянской и Курской. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы», — говорится в пресс-релизе российского кабмина.
Данные новшества помогут предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места. Также появится возможность обеспечить граждан, живущих в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами
Напомним, что президент России Владимир Путин ещё в июне текущего года подписал Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Постановление подготовлено для его реализации.