Предприятия-участники СЭЗ обеспечат работой более 46 тысяч жителей новых регионов

Более 52,4 млрд рублей инвестируют в развитие своих проектов участники свободной экономической зоны, количество которых в едином реестре достигло 110. Об этом рассказал Генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов. Компании и предприятия задействуют более 46,2 тыс. человек, в том числе создадут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях более 6,9 тыс. новых рабочих мест.

"Статус участника СЭЗ может получить и крупный завод, и небольшой бизнес. Например, 110-м участником свободной экономической зоны стал индивидуальный предприниматель из Донецкой Народной Республики, который для реализации инвестиционного проекта приобретет оборудование для рекламной и полиграфической деятельности", — отметил Шагиахметов.

Он добавил, что также в число новых участников СЭЗ вошла компания-застройщик, которая планирует реализовать в Луганске крупный проект жилищной застройки общей площадью более 113 тыс. кв. метров. Кроме того, Фонд внес в единый реестр дорожно-строительные, сельскохозяйственные и горнодобывающие предприятия из ДНР и ЛНР.