Предприятия-участники СЭЗ обеспечат работой более 46 тысяч жителей новых регионов
Более 52,4 млрд рублей инвестируют в развитие своих проектов участники свободной экономической зоны, количество которых в едином реестре достигло 110. Об этом рассказал Генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов. Компании и предприятия задействуют более 46,2 тыс. человек, в том числе создадут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях более 6,9 тыс. новых рабочих мест.
"Статус участника СЭЗ может получить и крупный завод, и небольшой бизнес. Например, 110-м участником свободной экономической зоны стал индивидуальный предприниматель из Донецкой Народной Республики, который для реализации инвестиционного проекта приобретет оборудование для рекламной и полиграфической деятельности", — отметил Шагиахметов.
Он добавил, что также в число новых участников СЭЗ вошла компания-застройщик, которая планирует реализовать в Луганске крупный проект жилищной застройки общей площадью более 113 тыс. кв. метров. Кроме того, Фонд внес в единый реестр дорожно-строительные, сельскохозяйственные и горнодобывающие предприятия из ДНР и ЛНР.
Ранее Life.ru рассказывал, что проект закона о создании СЭЗ в новых регионах был одобрен правительством страны в марте 2023 года. Но впервые о таких планах стало известно ещё в октябре 2022 года, когда об этом рассказал замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров. Закон нужен для того, чтобы установить специальный режим предпринимательской и иной деятельности на указанных территориях. Режим предусматривает особый порядок градостроительной деятельности и использования участков земли в тех случаях, когда это необходимо для реализации проектов инвесторов.
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