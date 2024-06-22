Путин расширил режим СЭЗ в граничащих с Новороссией и Донбассом регионах

В документе речь идёт о территориях, граничащих с новыми регионами или с Украиной. В список вошли Белгородская, Ростовская, Курская, Брянская, Воронежская области и Республика Крым. Единственным требованием, предъявляемым к участникам СЭЗ, является регистрация в этих краях или наличие филиала. Закон вступит в силу с 1 июля.

Ранее Life.ru рассказывал, что проект закона о создании СЭЗ в новых регионах был одобрен правительством страны в марте 2023 года. Но впервые о таких планах стало известно ещё в октябре 2022 года, когда об этом рассказал замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров. Закон нужен для того, чтобы установить специальный режим предпринимательской и иной деятельности в указанных регионах. Режим предполагает особый порядок градостроительной деятельности и использования участков земли, если они нужны инвесторам.