Названы пять регионов России, где зарплаты выросли больше всего за год

В России средний размер заработной платы сильнее всего за год вырос в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировали журналисты ТАСС.

В Магаданской области средняя зарплата увеличилась почти на 36 тысяч рублей. В 2025 году жители региона получали в среднем 154,5 тысяч рублей, а в 2026 году показатель вырос до 190,1 тысячи рублей. На Чукотке рост составил более 32 тысяч рублей. Средний уровень оплаты труда там достиг отметки в 246,4 тысячи рублей против 214,4 тысяч годом ранее.

В Москве прибавка оказалась почти равной 31 тысяче рублей — до 219,6 тысячи рублей в 2026 году. В 2025 году средний доход в столице составлял 188,9 тыс. рублей. В Калужской области показатель вырос примерно на 25 тысяч рублей — до 105,3 тысячи рублей. В Хабаровском крае рост составил около 24 тысяч рублей, где средняя зарплата достигла 115,4 тысячи рублей. По данным Росстата, средняя начисленная заработная плата в России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее Росстат сообщил, что россияне стали реже менять работу — за последний год в нашей стране снизились показатели найма и выбытия сотрудников, что позволило сохранить уровень безработицы на рекордно низком уровне.