Россияне стали реже менять работу, заявили эксперты

Россияне стали реже менять работу — за последний год в нашей стране снизились показатели найма и выбытия сотрудников, что позволило сохранить уровень безработицы на рекордно низком уровне. Об этом заявили эксперты РАНХиГС со ссылкой на данные Росстата.

«По итогам 2025 года коэффициент найма снизился до 29% с пиковых 32%. В то же время упал и коэффициент выбытий (до 29,5% с 33%)», — приводит исследование «Коммерсант».

Численность граждан, занятых на крупных и средних предприятиях, осталась стабильной — порядка 32,9 миллиона человек. При этом эксперты отмечают рост числа работников в простое. Согласно опросу, 84% сотрудников считают, что имеют низкие риски потерять работу. Данный показатель почти не меняется с 2022 года.

Другое исследование показало, что за последние 20 лет у россиян сильно поменялись мерила престижной жизни. Если в 2006 году люди называли такими элитные автомобили, отдых за границей или дорогое убранство дома, то теперь граждане называют социальные гарантии или, например, возможность обеспечить ребёнка хорошим образованием.