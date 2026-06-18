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18 июня, 09:19

Социальные гарантии вместо дорогих игрушек: У россиян сильно поменялись мерила престижа, показал опрос

ВЦИОМ: Дети заменили элитные авто в качестче мерила престижа у россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дети сменили элитне автомобили и брендовые вещи в качесте мерила престижа среди россиян, следует из результатов последнего исследования ВЦИОМ. Прежние маркеры уже не воспринимаются как показатели прочного социального положения, так как не решают ключевых жизненных задач.

«На этом фоне престиж становится более «социальным»: он связан с возможностью обеспечить детям старт, себе — здоровье, семье — устойчивость», — сказала в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы Центра Яна Ширяева.

Так, если ещё 20 лет назад наши сограждане называли главным признаком престижа хорошее жильё — 55%, то сегодня 50% выбирают возможность дать детям качестенное образование. Другие мерила — наличие автомобиля, отдых за границей, хорошая мебель и техника дома собрали по 15%, 15% и 3% соотетственно.

При этом сам по себе образ престижной жизни универсален среди каэжой группы. Среди прочего, все назвали такими мерилами доступ к хорошей медицине и образованию.

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Другой опрос показал самые «долгоживущие» цифровые инструменты среди россиян. Оказалось, например, что 36% респондентов до сих пор пользуются своей первой электронной почтой.

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Матвей Константинов
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