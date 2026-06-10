Не Маск и не Бейонсе: Поколение Z неожиданно выбрало себе главный пример для подражания

Поколение Z всё чаще выбирает не громкую скандальную славу, а более закрытый и спокойный образ публичности. Это показал июньский опрос Yahoo/YouGov среди взрослых моложе 30 лет.

Участникам предложили выбрать знаменитость, на которую они хотели бы быть похожими. В списке были Илон Маск, Тейлор Свифт, Леброн Джеймс, MrBeast, Бейонсе, Кайли Дженнер и другие известные фигуры.

Неожиданным лидером стала Зендея. Её выбрали 13% респондентов, и ни одна другая знаменитость не смогла набрать двузначный результат.

При этом актриса давно находится в центре внимания: она прошла путь от звезды Disney до одной из самых узнаваемых артисток Голливуда, снимается в крупных проектах и регулярно становится героиней модных подборок. Но её публичный образ строится не на постоянных откровениях, а на дистанции и контроле над личной жизнью.

Особенно это заметно в истории с Томом Холландом. СМИ и поклонники давно обсуждают их отношения и слухи о браке, но сама Зендея не спешит подтверждать подробности. В интервью подкасту Modern Love она объясняла, что старается не прятаться от мира, а сохранить часть жизни только для себя и близких.

Опрос также показал, что желание быть похожим на знаменитость есть далеко не у всех. 10% участников не смогли назвать никого, а 36% заявили, что не стали бы строить жизнь по примеру публичного человека.

Похожий сдвиг заметен и в карьерных ожиданиях. Среди вариантов 18% выбрали путь успешного, но не знаменитого предпринимателя в сфере технологий, 17% — уважаемого интеллектуала или профессора, 14% — врача. Инфлюенсерами или цифровыми авторами захотели стать только 5%.

Это может говорить о том, что молодая аудитория устала от постоянной онлайн-публичности. Вместо жизни напоказ всё больше представителей поколения Z, судя по опросу, выбирают известность без лишнего шума — или вообще карьеру вне мира славы.

Ранее стилист Зендеи Ло Роуч на красной дорожке премии Гильдии киноактёров США сообщил, что Зендея и Том Холланд уже тайно поженились. По словам Роуча, свадьба уже состоялась, и журналисты её пропустили. Когда у него уточнили, правда ли это, он со смехом подтвердил, что это чистая правда. При этом представители актёров пока никак не комментировали эту информацию.