Личный архив: Назван один из самых «долгоживущих» цифровых сервисов россиян

Электронная почта остаётся одним из самых «долгоживущих» цифровых инструментов среди россиян — 36% опрошенных до сих пор пользуются своим первым почтовым ящиком, причём у 41% из них он появился более 15 лет назад, а у 27% — от 10 до 15 лет назад, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Москвы 24».

По данным издания, почту всё чаще используют как технический инструмент: 37% граждан применяют её для регистрации в сервисах, по 29% — для получения чеков, билетов и документов, а также для восстановления паролей, и ещё 21% — как хранилище важной информации. Для личного и рабочего общения электронную почту используют 23% опрошенных.

При этом 37% россиян проверяют почту ежедневно, а 38% — несколько раз в неделю. Многие пользователи относятся к ней как к архиву: 35% хранят в ящике основную информацию, ещё 32% дублируют важные данные в других сервисах, и только 21% ограничиваются одним аккаунтом, тогда как остальные используют два и более почтовых ящика.

Вы проверяете телефон по 100 раз за день и паникуете без гаджета в руке уже через 5 минут? Life.ru рассказывает про тревожные признаки того, что смартфон уже управляет вашей жизнью.