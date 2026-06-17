Зумеры и альфа уходят из соцсетей в виртуальные ролевые миры за лучшей жизнью

Классические соцсети перестают быть главным центром притяжения для подростков. Причина — усталость от фальшивых образов и «баннерная слепота». Поколения Z и альфа ищут другие форматы коммуникации.

Пользователи всё чаще воспринимают привычные платформы как витрины, где нет места искренности. Они теряют функцию объединения в сообщества. Вместо этого молодёжь уходит в виртуальные ролевые пространства — там можно влиять на среду и выстраивать реальные связи.

«Восприятие игр как главной площадки для общения – хорошо забытое старое времён первых мультиплееров. Разница лишь в том, что из-за разочарования молодёжи в соцсетях эта миграция приобрела колоссальный масштаб», — рассказал Александр Язовский, директор по развитию платформы Grand Mobile.

На его площадке ежедневно виртуальную жизнь проживают 6 миллионов человек. Зумеры и альфа идут туда за той самой искренней средой, которую у них отобрали классические сети. Вслед за аудиторией потянулись крупные бренды и корпорации, что дало толчок развитию этих миров, добавил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Для современного подростка подобные игры — не способ «убить время», а новые дворы и клубы по интересам. Там можно работать, строить карьеру, объединяться в кланы и зарабатывать репутацию.

Психолог Валерия Лапшина называет ролевые онлайн-миры «психосоциальным мораторием» — безопасной зоной для экспериментов с идентичностью. По её словам, сама форма общения не опасна. Реальный риск возникает, когда игра становится единственным убежищем от тревог и конфликтов.

Родителям стоит оценивать не часы за монитором, а базовое состояние ребёнка: сон, аппетит, способность справляться с эмоциями в реальной жизни. Сегодня даже рыночные гиганты вынуждены интегрироваться в эти виртуальные города — проводить квесты, открывать цифровые отделения банков и магазинов. Это и есть новая реальность.

А ранее Life.ru сообщал, что половина россиян готова платить детям 50 тысяч рублей в месяц за отказ от соцсетей. Согласно опросу, родители негативно относятся к соцсетям как способу досуга. 37% уверены, что их дети скроллят ленты более пяти часов в день.